Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Auffahrunfall - 3-jähriges Mädchen leicht verletzt

Albstadt (ots)

Zwei Autofahrer befuhren am Sonntagmittag, gegen 14.30 Uhr, die Landesstraße 360 von Onstmettingen in Richtung Bisingen. Unmittelbar nach dem Ortsausgang beabsichtigte ein 43-jähriger Autofahrer nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Der nachfolgende 75-jährige Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit hoher Wucht auf. Ein dreijähriges Mädchen im gerammten Fahrzeug erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf insgesamt circa 15.000 Euro.

