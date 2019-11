Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Ebingen) Haltverbotsschilder umgeworfen - Auto beschädigt

Albstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag warfen bislang unbekannte Täter mehrere mobile Halteverbotsschilder in der Sonnenstraße um. Eines davon traf einen Renault und beschädigte die hintere Stoßstange. Hinweise zu den Randalierern bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

