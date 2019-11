Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Bisingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Jahnstraße, an einem schwarzen Ford Fiesta, der linke Außenspiegel abgeschlagen. An der Örtlichkeit konnte eine zerschlagene Whiskyflasche vorgefunden werden. Mit dieser dürfte das Fahrzeug beschädigt worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hechingen, Tel. 07471/9880-0.

