Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach-Rötenbach) Handtasche aus Auto gestohlen

Alpirsbach-Rötenbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, etwa im Zeitraum von 21.30 Uhr bis 02.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Rötenbacher Straße Ecke Oberer Weg an einem dort abgestellten Mercedes der A-Klasse eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen eine Handtasche gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu dem Handtaschendiebstahl nimmt die Polizei Alpirsbach (07444 956139-0) entgegen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Lassen Sie niemals Wertsachen im Fahrzeug. Geradezu eine Einladung ist es für Langfinger, wenn die Gegenstände gut sichtbar auf der Mittelkonsole oder den Sitzen abgelegt werden.

