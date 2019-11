Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Betrunkener fährt Rückwärts gegen geparktes Auto

Horb am Neckar (ots)

Ein alkoholisierter 55-Jähriger ist am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, in der Straße Haugenstein beim rückwärts Ausparken gegen einen abgestellten Audi gefahren und hat hierbei einen kleineren Sachschaden an beiden Fahrzeugen verursacht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der 55-Jährige offensichtlich Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren verantworten.

