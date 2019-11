Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Abbiegeunfall - 8000 Euro Schaden

Freudenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei einem Abbiegevorgang mit insgesamt rund 8000 Euro Sachschaden ist es am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, an der Einmündung der Ulanenstraße auf die Murgtalstraße gekommen. Ein Fahrer eines VW-Golfs ordnete sich auf der Ulanenstraße auf der Linksabbiegespur ein, offensichtlich um nach links auf die Murgtalstraße abzubiegen. Gleichzeitig wollte ein Audi-Fahrer nach rechts in Richtung Baiersbronn abbiegen und ordnete sich entsprechend rechts ein. Da der Audi-Fahrer wegen dem links stehenden Golf die Murgtalstraße nach links nicht einsehen konnte, blieb dieser stehen. Ohne auf den rechts neben sich stehenden Audi zu achten, bog der Golf-Fahrer plötzlich nach rechts ab und streifte dabei den stehenden Wagen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

