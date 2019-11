Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Geldbeutel durch eingeschlagene Autoscheibe gestohlen

Loßburg (ots)

Durch eine eingeschlagene Seitenscheibe eines auf dem Netto-Parkplatz in der Hauptstraße abgestellten VW Golfs, sind am Sonntagabend, etwa in der Zeit von 22.00 Uhr bis 23.40 Uhr, zwei Geldbeutel gestohlen worden. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Sarah Götz, Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell