Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Exhibitionist zum wiederholten Mal aufgetreten

Rottweil (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, ist in der Straße "Kriegsdamm" ein Exhibitionist gegenüber zwei 21-jährigen Frauen aufgetreten. Der etwa 25 bis 35 Jahre alte Mann lief den beiden Frauen hinterher und blieb an der Ecke Höllgasse stehen. Er öffnete seinen Hosenladen und manipulierte anschließend an seinem Geschlechtsteil. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

