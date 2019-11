Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Einbruch in Bäckerei

Baiersbronn (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 4.15 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Bäckerei im Uferweg eingedrungen. Der Einbrecher kletterte auf der Gebäuderückseite an der Fassade hoch und hebelte ein Fenster zum Verkaufsraum auf. Die Eindringlinge entwendeten eine Sammelkasse mit rund 35 Euro Bargeld. Hinweise nimmt der Polizeiposten Baiersbronn (Tel.: 07442 180269-0) entgegen.

