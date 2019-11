Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in Wohnung

Freudenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Samstag, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr, in eine Wohnung in der Straßburger Straße eingedrungen. Der Einbrecher stemmte im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses die Wohnungstür auf und entwendete aus der Wohnung eine Playstation, Schmuckstücke und eine externe Festplatte. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

