Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil-Stetten) Wohnungseinbruch

Zimmern ob Rottweil-Stetten (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Silcherstraße eingedrungen. Die Täter traten ein Kellerfenster ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchstöberten die Eindringlinge das gesamte Haus nach Wertsachen. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld und rissen einen festgeschraubten Möbeltresor aus einem Schrank. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

