Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Zwei Leichtverletzte und ein Totalschaden bei Vorfahrtsunfall

Loßburg (ots)

Am Samstagnachmittag sind an der Einmündung der L408 in die L412 südlich von Loßburg zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich dabei leicht. An einem Auto entstand Totalschaden.

Kurz vor 15 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der L408, aus Richtung 24-Höfe kommend, nach Loßburg. An der Einmündung der Landstraße in die L412 bog er nach links in Richtung Loßburg ab. Dabei übersah er einen von links kommenden PKW, nahm ihm die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Den in Richtung Betzweiler-Wälde fahrenden Wagen überschlug es einmal, bevor er auf der angrenzenden Wiese stehen blieb. Beide Autofahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Auto des Unfallopfers entstand Totalschaden.

