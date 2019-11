Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Beim Zurückrollen Fußgängerin erwischt

Eutingen im Gäu (ots)

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag in der Marktstraße beim Zurückrollen eine Fußgängerin angefahren und leicht verletzt.

Der 57-Jährige fuhr mit seinem Audi gegen 17 Uhr auf der Marktstraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung in die Hauptstraße ließ er seinen PKW etwas zurückrollen. Dabei erfasste der Audi eine hinten vorbeigehende Fußgängerin, die der Mann nicht gesehen hatte. Die 71-Jährige wurde umgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich zum Glück nicht schwer. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

