POL-TUT: (Horb am Neckar) Withau-Kreuzung: 30.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

Horb am Neckar (ots)

An der "Withau-Kreuzung" sind am Freitagnachmittag ein Kleinbus und ein VW Golf zusammengestoßen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Gegen 17.25 Uhr war ein Kleinbus auf der K4718 von Eutingen in Richtung Talheim unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung mit der L356 übersah der 49-Jährige einen auf der Landstraße in Richtung Hochdorf fahrenden VW Golf und nahm ihm die Vorfahrt. Der VW prallte dem Renault-Transporter wuchtig gegen die Fahrerseite. Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Den Schaden an dem schon älteren Renault Master schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Der Volkswagen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

