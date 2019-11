Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Abbiegeunfall: 15.000 Euro Schaden

Baiersbronn (ots)

Bei einem Abbiegeunfall auf der B294 nördlich von "Bengelbruck" ist am Freitagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 16.40 Uhr bog eine 34-jährige Autofahrerin, die auf der Landstraße aus Richtung Igelsberg kam, am Ende der L362 nach links auf die B294 ab. Dabei übersah sie einen aus Richtung Freudenstadt kommenden Ford. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Am Audi der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Den Schaden am Ford schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Beide Fahrzeug wurden abgeschleppt Verletzt wurde niemand.

