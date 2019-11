Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) 23-Jähriger bei Unfall verletzt

Geisingen (ots)

Beim Linksabbiegen von der Bundesstraße auf die Zufahrt zur A81 hat ein Autofahrer am Freitagmittag den Gegenverkehr übersehen. Der Fahrer des entgegenkommenden PKWs wurde leicht verletzt.

Der Unfallverursacher fuhr gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße von Immendingen in Richtung Geisingen. An der Auffahrt zur Autobahn nach Singen bog er mit seinem Ford Mondeo nach links ab. Dabei übersah er einen aus Richtung Donaueschingen kommenden VW Golf. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei der Kollision wurde der 23-jährige Volkswagenfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Nach der Erstversorgung kam der junge Man zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten PKWs entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 20.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.

