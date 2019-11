Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Laufen) Skoda kommt wegen Luftverlust von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

A.-Laufen (ots)

Wegen plötzlichem Druckverlust in einem ihrer Reifen ist in der Samstagnacht eine 33-jährige Skodafahrerin von der B463 abgekommen. Bei dem Unfall verletzte sich.

Die 33-Jährige fuhr gegen 23.25 Uhr auf der Bundesstraße von Ebingen in Richtung Balingen. Kurz vor Ortsbeginn von Laufen wurde ihr Skoda plötzlich sehr unruhig. Die Fahrerin verlor die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda stieß gegen die Böschung, richtete sich auf und blieb auf der linken Seite liegen. Dabei verletzte sich die 33-Jährige leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass ein plötzlicher Druckverlust des hinteren, linken Reifens unfallursächlich gewesen sein dürfte. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Fremdschaden entstand nicht.

