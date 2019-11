Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Erfolgloses Ausweichen: Mercedes stößt gegen linksabbiegenden Skoda

Schömberg (ots)

Trotz Ausweichmanöver sind am Freitagnachmittag auf der L434 zwischen Wellendingen und Schömberg ein Mercedes und ein PKW-Gespann zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 14.30 Uhr fuhren das PKW-Gespann, bestehend aus einem Skoda Oktavia mit Anhänger, und der Mercedes auf der Landstraße hintereinander in Richtung Schömberg. An der Abzweigung nach Feckenhausen wollte der 35 Jahre alte Fahrer des Gespanns nach links abbiegen. Er verlangsamte seine Fahrt und blinkte. Der Mercedesfahrer erkannte das Vorhaben seines Vordermannes und bremste deswegen. Auf der leicht mit Schnee bedeckten Straße griffen seine ziemlich abgefahrenen Sommerreifen nicht mehr, weshalb er ins Rutschen kam. Um einen Unfall zu verhindern, zog der 50-Jährige seinen Mercedes nach links. Im selben Moment bog jedoch auch das Gespann nach links ab, weshalb das Ausweichmanöver scheiterte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

