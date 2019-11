Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf a.N.) Unfallflucht gegenüber dem Parkplatz Talstraße - weißer PKW gesucht

Oberndorf a.N. (ots)

Am Samstag, zwischen 10 Uhr und 13.55 Uhr, ist nahe dem Parkplatz Talstraße ein grauer VW Touran von einem weißen Auto angefahren und beschädigt worden. Der oder die Schuldige verschwanden und haben sich bisher nicht gemeldet. Das Polizeirevier Oberndorf sucht Zeugen der Unfallflucht.

Der betroffene PKW stand zur Unfallzeit auf einem Parkplatz links der Talstraße (Fahrtrichtung L424), neben Gebäude Nummer 2/1. Das unfallverursachende Fahrzeug ist weiß und müsste in einer Höhe von 40-60 Zentimetern Kratzspuren aufweisen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07423 8181 0 zu melden.

