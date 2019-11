Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seedorf) Ford Ranger rutscht auf Schneematsch - zwei Insassen verletzt

Seedorf (ots)

Am späten Freitagabend ist auf der Kreisstraße zwischen Sulgen und Seedorf ein Ford Ranger auf Schneematsch von der Fahrbahn gerutscht und gegen zwei Bäume gefahren. Dabei haben sich die Mitfahrer leicht verletzt.

Gegen 20.50 Uhr fuhr der Pick-up auf der K5529 in Richtung Seedorf. Weil der 29-jährige Fahrer zu schnell unterwegs war, rutschte er auf dem Schneematsch und verlor die Kontrolle. Der 29-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach drehte sich das Auto und stieß bis zum Stillstand wuchtig gegen zwei Bäume. Dabei verletzten sich eine Mitfahrerin und ein Mitfahrer leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher blieb unverletzt. Am Pick-up entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro.

