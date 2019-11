Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Tiefgarage Kaufland: unbekanntes Auto streift parkenden VW Golf Cabrio

Schramberg (ots)

Wegen einer Unfallflucht am Freitag in der Tiefgarage des Einkaufszentrums "Kaufland" in der Bahnhofstraße sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwischen 11.30 Uhr und 21.30 Uhr streifte ein bisher unbekannter PKW beim Befahren der Tiefgarage ein blaues VW Golf Cabriolet. An dem parkenden PKW entstand dadurch ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Der oder die Schuldige fuhren davon.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen der Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum verursachenden PKW geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07422 2701 0).

