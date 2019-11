Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Motorradfahrer rutscht im Matsch - Fahrer leicht verletzt

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein 17-jähriger Leichtmotorradfahrer ist am Samstagmorgen in der Rottweiler Straße auf Schneematsch gerutscht und in der Folge gestürzt. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Der 17-Jährige fuhr gegen 9.40 Uhr mit seiner KTM auf der Rottweiler Straße in Richtung B462. In Höhe von Haus Nummer 54 geriet er mit dem Vorderrad in einen Reststreifen Schneematsch. Im Matsch rutschte ihm das Vorderrad weg, weshalb er stürzte. Mit leichten Verletzungen konnte er wieder aufstehen. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Am Leichtmotorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell