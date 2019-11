Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Brand eines metallverarbeitenden Betriebes

Immendingen - Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brandausbruch in einem metallverarbeitenden Betrieb in Immendingen. Gegen 03.20 Uhr wurde in dem Betrieb in der Bachzimmerer Straße Feuerschein und starker Rauch wahrgenommen, der Brand entwickelte sich zu einem Vollbrand, so dass große Teile des Betriebes zerstört wurden. Die Feuerwehren aus Immendingen mit Teilorten, Geisingen, Tuttlingen und Trossingen konnten ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern, der Brand selber war am Morgen weitestgehend gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit aktuell noch an, die Bachzimmerer Straße ist in diesem Bereich gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Gesamtschaden wird ersten Angaben zu Folge auf etwa eine Million Euro geschätzt.

