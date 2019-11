Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) 82-jähriger Johann Sch. vermisst - Suche bisher erfolglos

Empfingen (ots)

Der 82-jährige Johann Sch. wird seit Donnerstagnachmittag vermisst. Die eingesetzten Suchkräfte konnten den Mann bisher nicht finden.

Johann Sch. befand sich am Donnerstag in Horb am Neckar. Dort wurde er gegen 17 Uhr bei einem Hörgeräte-Akkustiker zum letzten Mal gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Sein Auto wurde im Rahmen der Vermisstenfahndung auf einem Horber Parkplatz gefunden. Mögliche Hinwendungsorte sind nicht bekannt.

Johann Sch. ist 170 bis 180 cm groß, schlank und hat mittellanges graues Haar. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer braunen Jacke.

Wer den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen hat oder sonst Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden (Polizeirevier Horb, Telefon 07451 96 0, oder Kriminaldauerdienst, Telefon 0741 477 0).

Bildmaterial zu Johann Sch. gibt es auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-tuttlingen-empfingen-vermisstenfahndung/

