Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Ostdorf) Opel schleudert gegen Kleinlaster

BL-Ostdorf (ots)

Auf der L365 bei Ostdorf ist am Freitagmittag ein Opel beim Durchfahren einer Kurve ins Schleudern geraten und gegen einen Kleinlaster geprallt.

Der 18-Jährige am Lenkrad des Opels fuhr gegen 12.10 Uhr auf der Landstraße in Richtung "Kühler Grund". In einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern. In der Folge drehte sich der PKW. Ein entgegenkommender LKW konnte nicht mehr ausweichen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

