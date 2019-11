Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Vorfahrt missachtet

Blumberg (ots)

Wegen einer Vorfahrtsverletzung sind am Freitagmittag an der Einmündung der L185 in die B27 zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 12.10 Uhr bog eine 46-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Aulfingen kam, mit ihrem Hyundai von der Landstraße nach links in Richtung Blumberg ab. Auf der Bundesstraße kam von links ein Opel. Diesen PKW sah die 46-Jährige nicht und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

