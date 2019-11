Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Filserstraße: BMW X1 vorne und hinten zerkratzt - Zeugen gesucht

Balingen (ots)

Am Dienstag vor einer Woche (29. Oktober) hat der Besitzer eines BMW X1 in der Filserstraße neue Kratzspuren an seinem Auto festgestellt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Bereits Anfang August hatte ein unbekannter Täter das auf den Parkflächen gegenüber dem Gebäude Filserstraße 9 stehende Fahrzeug im Heckbereich mit einem spitzen Gegenstand "bearbeitet". Nachdem der BMW-Besitzer nun am 29. Oktober neue Kratzschäden an der Front seines Autos feststellte, erstattete er beim Polizeirevier Balingen Anzeige wegen Sachbeschädigung. Das Polizeirevier Balingen hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07433 264 0).

