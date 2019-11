Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Altoberndorf. Sofa vor Jugendtreff angezündet

Altoberndorf (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend, gegen 22.25 Uhr, ein Sofa vor einem ausrangierten Eisenbahnwaggon, der als Jugendtreff genutzt wird, auf bisher unbekannte Weise in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Oberndorf musste ausrücken und den Brand löschen, der von dem Sofa auch auf die Dämmung in der Zwischenwand des Waggons übergegriffen hatte. Zu der Zeit befanden sich keine Besucher in dem Waggon in der Straße Riedwiesen. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 07441 536-0 zu melden.

