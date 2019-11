Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend, zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, in der Straße "Kirchhalde" in ein Wohnhaus ein. Die Täterschaft nutzte die kurzzeitige Abwesenheit der Hausbewohner aus. Auf der Gebäuderückseite brachen die Einbrecher ein Fenster auf, gelangten auf diese Weise ins Hausinnere und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht von einem Einzeltäter auszugehen. Offensichtlich hat einer der Einbrecher von der Toilette aus die Straße beobachtet, da nach Aussagen der Geschädigten der Vorhang etwas zurückgezogen wurde. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Objekt zuvor ausspähten. Anwohner oder Passanten denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen am oder in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, werden dringend gebeten sich bei der Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0, zu melden.

