Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) 19-jähriger Audi-Fahrer prallte gegen Baum - Beifahrerin leicht verletzt

Spaichingen (ots)

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, die Landesstraße 431 von Spaichingen in Richtung Dreifaltigkeitsberg. Im Verlauf einer Linkskurve geriet der junge Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die 19-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der junge Audi-Fahrer erklärte, ein Fuchs habe die Fahrbahn überquert und er sei dem Tier ausgewichen.

