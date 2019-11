Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Einbruch in ehemaliges Bahnhofsgebäude - Bitcoin-Automat aufgebrochen

Sulz (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist ein unbekannter Täter in das ehemalige Bahnhofsgebäude eingebrochen. Der Einbrecher hebelte mithilfe eines Werkzeugs ein Fenster des Gebäudes in der Bahnhofstraße auf und verschaffte sich so Zugang zu einem ungenutzten Verkaufsraum. Weiter wuchtete er eine Glastüre auf und gelangte so in den Eingangsbereich des ehemaligen Bahnhofsgebäudes. Er bracht dort gewaltsam einen Bitcoin-Automaten auf und entwendete Bargeld in bisher unbekannter Höhe. An Fenster und Glastür entstand ein Schaden von in etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz (Tel.: 07454 92746) entgegen.

