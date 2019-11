Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Gegenverkehr auf abknickender Vorfahrtsstraße nicht beachtet

VS-Schwenningen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 13.20 Uhr, auf er Schopfelenstraße entstanden. Eine 76-jährige Citroen-Fahrerin war auf der Schopfelenstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Die Autofahrerin bog an der abknickenden Vorfahrtsstraße des Brandenburger Ringes nach links ab und missachtete den entgegenkommenden Mercedes eines 57-jährigen Mannes. Die Beifahrerin im Mercedes erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

