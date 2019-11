Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Auffahrunfall - Eine Leichtverletzte

Burladingen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein LKW auf einen, in der Straße "Im Wasen", am Kreisverkehr stehenden Personenkraftwagen aufgefahren. Eine Insassin wurde leicht verletzt.

Ein Fiat Panda hielt gegen 11.30 Uhr am dortigen Kreisel verkehrsbedingt an. Der von hintern herannahende 49-jährige LKW-Fahrer erkannte die Situation zu spät. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Fiat leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

