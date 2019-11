Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) VW Golf überfährt Baustellenampel

Horb am Neckar (ots)

Am Donnerstagmorgen ist in der Liststraße ein VW Golf gegen eine Baustellenampel gefahren. Der 75-jährige Fahrer des Wagens kam gegen 9.15 Uhr aus Richtung B28. Der Verkehr läuft im Bereich der Unfallstelle zurzeit nur einspurig. Aus Unachtsamkeit kam der 75-Jährige aus der Spur. Er stieß mit seinem Auto gegen die Ampel und überfuhr sie. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

