Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tumlingen) Unfallflucht: Unbekanntes Auto streift BMW im Steigweg

Tumlingen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmittag im Steigweg sucht das Polizeirevier Horb nach dem Verursacher und bittet Zeugen, sich zu melden.

Zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr streifte ein unbekanntes Auto im Steigweg beim Vorbeifahren einen parkenden BMW 440i. Der PKW stand vor dem Eckhaus an der Einmündung des Steigwegs in die Allmendgasse. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Der oder die Schuldige fuhren nach dem Streifvorgang weiter. Gemeldet hat sich bisher niemand. Deswegen ermittelt das Polizeirevier Horb wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben kann wird um Kontaktaufnahme gebeten (Telefon 07451 96 0).

