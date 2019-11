Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) 19-jähriger macht mit seinem Pkw Schleuderübungen auf Firmenvorplatz - versuchter Kopfstoß gegen Beamten

Tuttlingen (ots)

Eine Streife des Polizeireviers bemerkte am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, wie ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Vorplatz einer Firma in der Donaueschinger Straße Schleuderübungen praktizierte. Als der junge Mann den Streifenwagen bemerkte, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch schnell eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Während seienr Festnahme versuchte der Beschuldigte einem der Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Der Beamte wurde bei dem Angriff glücklicherweise nicht verletzt.

Der Beschuldigte ist der Polizei in Tuttlingen nicht unbekannt. Er wurde bereits mehrmals wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und hatte "selbstverständlich" auch in diesem Fall keinen Führerschein vorzuweisen. Den 19-Jährigen erwarten nun emfpindliche strafrechtliche Konsequenzen. So wird er bei der Staatsanwaltschaft wegen des tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angzeigt. Auch wegen seiner Schleuderübungen zeigen ihn die Beamten an. Der vom Beschuldigten benutzte Mercedes wurde zunächst beschlagnahmt. Mittlerweile konnte das Fahrzeug an den Halter, den Vater des Beschuldigten, ausgehändigt werden. Auch dieser erhält eine Anzeige, da er es wiederholt zuließ, dass sein Sohn mit seinem Auto am Straßenverkehr teilnahm.

