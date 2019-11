Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Nachtragsmeldung zu tödlichem Unfall vom Dienstag vergangener Woche - Polizei sucht weiterhin dringend Zeugen

Hechingen (ots)

In Sachen des tödlichen Verkehrsunfalls vom Dienstag, dem 29.Oktober sucht die ermittelnde Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob Rottweil weiterhin nach Zeugen. Bei den Ermittlungen wurden mittlerweile in Erfahrung gebracht, dass unmittelbar nach der Kollision, auf der Abbiegespur zum Abfallwirtschaftszentrum des Zollernalbkreises, ein Klein-Lkw, vermutlich mit Hänger, stand. Am Lastwagen war die Warnblinkanlage in Betrieb. Aufgrund des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs, ist davon auszugehen, dass der Lkw-Fahrer Angaben zum Unfallhergang machen kann. Dieser oder Personen, denen der besagte Lkw aufgefallen ist, werden dringend gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o.R. Tel.0741/34879-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell