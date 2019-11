Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Feuer in Schleif- und Polierwerkstatt

Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochabend hat es in einer Schleif- und Polierwerkstatt in der Karlstraße gebrannt.

Kurz vor 18 Uhr begann es im oberen Teil der Karlstraße aus dem Keller eines Wohn- und Geschäftshauses zu qualmen. Eine Zeugin sah auch Feuer und verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr. Die Tuttlingen Wehr rückte mit sechs Fahrzeugen an. 35 Mann waren unter der Leitung von Stadtbrandmeister Vorwalder zur Bekämpfung der Flammen eingesetzt.

Der Brand brach in einer Schleif- und Polierwerkstatt im Kellergeschoss des Gebäudes aus. Die genaue Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell