POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Peugeot kommt in Kurve auf Gegenspur - Kollision mit LKW verläuft glimpflich

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Mittwochmorgen ist eine Peugeotfahrerin auf der B491 zwischen Emmingen und Talmühle in einer Kurve auf die Gegenspur gekommen und mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Es entstand zum Glück nur Sachschaden.

Die 23-Jährige fuhr kurz nach 9 Uhr auf der Bundesstraße von Emmingen in Richtung Talmühle. Etwa auf halber Strecke kam sie in einer Rechtskurve wegen zu hohem Tempo so weit nach links, dass ein entgegenkommender LKW nicht mehr weit genug ausweichen konnte, um einen Unfall zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Es entstand Sachaschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Auto und Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

