Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Rechtsabbieger übersieht Fahrrad

Loßburg (ots)

Beim Abbiegen von der Freudenstädter Straße in die Schröderstraße hat ein BMW am Mittwochmittag einem Radfahrer den Weg abgeschnitten. Der deswegen gestürzte Radfahrer musste ins Krankenhaus.

Gegen 13 Uhr fuhr der BMW auf der Freudenstädter Straße ortseinwärts. Rechts von dem BMW fuhr auf dem Geweg ein Fahrrad in dieselbe Richtung. Als der BMW-Fahrer nach rechts abbog, stießen Auto und Fahrrad zusammen. Der 38-jährige Radfahrer stürzte. Wegen seiner, zum Glück nur leichteren, Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

