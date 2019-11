Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 42-jährige Autofahrerin in Schlangenlinien unterwegs

VS-Schwenningen (ots)

Eine 42-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 13 Uhr, durch ihre Fahrweise aufgefallen. Die Frau war auf der B 523 in Richtung Schwarzwald-Baar-Center unterwegs und fuhr mehrfach in Schlangenlinien. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei. Die Ordnungshüter konnten die Autofahrerin anschließend im Bereich Neuer Markt kontrollieren. Bei der Überprüfung wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein musste sie abgeben

