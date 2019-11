Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Versuchter Wohnungseinbruch

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12.10 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Roggenbachstraße einzudringen. Die Einbrecher machten sich an einer Wohnungstür im 3. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu schaffen. Durch die Gewalteinwirkung wurde die Tür stark beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die Täter die Wohnung nicht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell