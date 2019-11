Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Enkeltrick erfolgreich - fünfstelliger Betrag weg

VS-Schwenningen (ots)

Nach einem erfolgreich verlaufenen Enkeltrick am Dienstag in Schwenningen bei dem eine fünfstellige Geldsumme übergeben wurde, warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Am Vormittag nahmen die Betrüger mit einem betagten Ehepaar telefonisch Verbindung auf und machten ihnen Glauben, ihre Enkelin sitze bei einem Notar und benötige für einen Wohnungskauf noch Geld. Die Forderung wurde derart trickreich vorgetragen, dass die vermeintlichen Großeltern auf die Masche hereinfielen und der angekündigten Geldabholerin den vereinbarten Geldbetrag übergaben. Am Mittwoch meldete sich die vermeintliche Enkelin erneut bei dem Ehepaar. Die Anruferin gab vor, nochmals Geld für den Wohnungskauf zu benötigen. Als das Ehepaar auf einer Bank das Geld von einem Sparbuch abheben wollte, erkannte der Bankmitarbeiter den offensichtlichen Betrugsversuch und verweigerte die Auszahlung des Geldes. Angehörige des Ehepaares wurden zwischenzeitlich auf den Betrug aufmerksam und verständigten die Polizei, so dass kein weiterer Schaden entstanden ist.

