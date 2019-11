Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Vorfahrt: Pkw rammt Lkw

A.-Ebingen (ots)

Beim Einfahren von der Grüngrabenstraße in die Straße "Langwatte" hat am Mittwochnachmittag ein BMW einem Lastwagen die Vorfahrt genommen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein BMW auf der Grüngrabenstraße in Richtung Langwatte. Als dessen 79-jährige Fahrerin nach rechts in die Langwatte abbog, übersah sie einen aus der Stadtmitte kommenden Lastwagen. Sie krachte dem LKW in die Seite. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

