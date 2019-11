Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) An Einmündung zu früh gestartet - 7000 Euro Schaden

A.-Tailfingen (ots)

An der Einmündung der Brückenstraße in die Goethestraße sind am Mittwochmorgen zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 6.35 Uhr fuhr ein Skoda Fabia auf der Brückenstraße in Richtung Goethestraße. Am Ende der Brückenstraße hielt der 51-jährige Fahrer an, um einen von rechts kommenden Ford Fiesta vorbei zu lassen. Die Fiesta-Fahrerin bog vor dem Skoda von der Goethestraße nach links in die Brückenstraße ab. Der Skodafahrer gab zu einem Zeitpunkt Gas, wo der Fiesta noch gar nicht ganz an ihm vorbeigefahren war. Deswegen erwischte er den Ford noch hinten links. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

