Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Dieb klaut Koffer mit Geld aus Auto - Polizei sucht Insassen eines alten VW Golf

Baiersbronn (ots)

Am Montagmittag hat ein unbekannter Täter in der Forbachstraße nach dem Zertrümmern einer Scheibe aus einem roten VW Caddy zwei Koffer, in denen sich auch Bargeld befand, gestohlen.

Zur Tatzeit befand sich der VW-Besitzer beruflich in der Spielothek "City-Life". Kurz zuvor hatte er zwei Koffer aus der Spielhalle getragen und in seinem vor der Spielhalle stehenden Auto deponiert. Gegen 12.20 Uhr kam der unbekannte Dieb. Er schlug eine Scheibe des Volkswagens ein. Die Alarmanlage des Kleintransporters löste aus. Trotzdem griff der Gauner durch die Öffnung nach den beiden Koffern und nahm sie mit. Der Bestohlene hörte den Alarm. Er wollte auch gleich nachsehen. Für diesen Fall hatte der Täter allerdings vorgesorgt: die Tür zur Spielhalle hatte er zuvor von Außen mit einem Türstopper verkeilt. Die Tür klemmte, weshalb der Betroffene schon nicht mehr sah, wie der Dieb als Beifahrer in einen alten VW Golf mit FDS-Kennzeichen einstieg und zusammen mit seinem Chauffeur in Richtung Bildstöckleweg verschwand. Allerdings hatte ein Zeuge die Szenerie aus der Nähe beobachtet und konnte der Polizei wertvolle Fahndungshinweise geben.

Beide Koffer, in denen sich auch Bargeld befand, wurden noch am selben Nachmittag zwischen Baiersbronn und Mitteltal, am Waldrand bei der Einmündung Winterseitenweg/Härrle-Ferrwies, aufgefunden. Das Geld fehlte.

Den Halter des Tatfahrzeugs konnte die Polizei zwischenzeitlich identifizieren. Der Mann war nicht tatbeteiligt. Der Dieb und sein Fahrer/seine Fahrerin sind nach wie vor unbekannt. Deswegen sucht der Polizeiposten Baiersbronn dringend nach Zeugen, denen am Montag der dunkelgrüne, alte VW Golf samt Insassen in Baiersbronn und Umgebung aufgefallen ist. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich umgehend zu melden (Telefon 07442 180269 0).

