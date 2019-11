Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim, B 27/B 33) 10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bad Dürrheim (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Auffahrunfalls der sich am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Bundesstraße 27 im Bereich der großen und mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Einmündung der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 33 ereignet hat. Bei zähfließendem Verkehr und schlechter Sicht infolge anhaltenden Regens kam es im Bereich der Einmündung zu einem Rückstau. Ein Autofahrer reagierte zu spät, fuhr in das Heck eines anderen Wagens und schob diesen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

