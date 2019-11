Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Betrunkener Autofahrer landet im Gebüsch

Oberndorf (ots)

Ein betrunkener 44-jähriger Autofahrer ist am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, auf dem Netto-Parkplatz in einem Gebüsch gelandet. Der Mann fuhr mit seinem Renault zunächst gegen einen Poller und anschließend geradeaus in das Gebüsch. Beim Unfall verletzte sich der 44-Jährige leicht und musste zum Rettungsfahrzeug getragen werden, da er sich nicht selbst auf den Beinen halten konnte. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 3,2 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

