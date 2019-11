Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Auffahrunfall: Drei Leichtverletzte und 21.000 Euro Sachschaden

Hechingen (ots)

Am Dienstagnachmittag sind bei einem Auffahrunfall in der Haigerlocher Straße drei Autos zusammengestoßen. Eine Mazda-Fahrerin krachte gegen 14 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle beim Stadion in das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Volkswagens. Der Golf wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden VW aufgeschoben. Nach Angaben der 25-jährigen Verursacherin sollen die die Bremsen nicht richtig funktioniert haben. Die Fahrzeugführerin im VW, die Beifahrerin im Golf, sowie die Mazda-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt zirka 21.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ein Sachverständiger mit der technischen Untersuchung des Bremsanlage des Verursacherfahrzeuges betraut.

H. Obergefell

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell