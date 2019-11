POL-TUT: (Geislingen) Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Tuttlingen

Im Zeitraum von Sonntag bis Mittwochnacht, gegen 1 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Habsburgstraße eingestiegen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Die Eindringlinge durchstöberten sämtliche Räume im Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen (Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741 477 0).

